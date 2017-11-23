Директорка дитячого табору на Запоріжжі, де влітку отруїлось 30 дітей, розкаялась та попросила амністію

Директорка дитячого табору зізналась, що самостійно внесла до акту приймання дитячого табору відпочинку недостовірні відомості, щоб виграти тендер щодо надання послуг відпочинку дітям учасників АТО.

Жінка свою провину визнала повністю, розкаялась та попросила застосувати до неї амністію.

Суд визнав диреторку ДЗСТ "Лазурний" винною та призначів їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 4250 (чотири тисячі двісті п'ятдесят) гривень, з позбавленням права обіймати певні посади - строком на 1 (один) рік.

У зв'язку з тим, що на момент судового засідання жінка досягла пенсійного віку, суд звільнив її від призначеного покарання на підставі амністії.

Нагадаємо, наприкінці липня, у Бердянську, у дитячому таборі "Лазурний" отруїлося понад двадцять дітей бійців АТО. У Бердянській міськраді так і не змогли пояснити, як до табору, що не мав права на прийом відпочивальників, потрапили діти.