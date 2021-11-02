"Динамо" второй раз подряд потерпело минимальное поражение от "Барселоны"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На НСК "Олимпийский" состоялся поединок четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов между "Динамо" и каталонской "Барселоной", передает корреспондент УНН.
Детали
В первом тайме стоит вспомнить "выстрел" Николая Шапаренко после эффективного входа в штрафной площадке. Мяч прошел у левой стойки ворот. В конце 45-минутки каталонцы почти создали голевой момент - Жорди Альба совершил навес, однако Георгий Бущан оказался первым на мяче.
На 58 минуте Александр Караваев оформил опасный обводящий удар, но ему немного не повезло. Впоследствии Кендзера наступил на ногу Ансу Фати в собственной штрафной зоне и рефери мог назначить пенальти. Только после просмотра видеоповтора, он принял решение отменить 11-метровый.
На 70 минуте баталии "блаугранос" добились своего: Ленгле делал пас в штрафную, мяч после рикошета отскочил Ансу Фати, который направил его под перекладину. Сидорчук ответил ударом низом, но Тер Штеген справился с угрозой.
Ближайшим чтобы сравнять счет был Виктор Цыганков, но на его мощный удар с близкого расстояния среагировал Тер Штеген - 0:1.
Дополнение
"Динамо" осталось с одним набранным баллом в группе, а "Барселона" набрала шесть и поднялась на вторую ступень.