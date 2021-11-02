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"Динамо" вдруге поспіль зазнало мінімальної поразки від "Барселони"

Київ • УНН

 • 17123 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. На НСК "Олімпійський" відбувся поєдинок четвертого туру групової стадії Ліги чемпіонів між "Динамо" і каталонською "Барселоною", передає кореспондент УНН.

"Динамо" вдруге поспіль зазнало мінімальної поразки від "Барселони"

Деталі

У першому таймі варто згадати постріл Миколи Шапаренка після ефективного входу до штрафного майданчику. М'яч пройшов біля лівої стійки воріт. Наприкінці 45-хвилинки каталонці майже створили гольовий момент – Жорді Альба здійснив навіс, проте Георгій Бущан виявився першим на м'ячі.

На 58 хвилині Олександр Караваєв оформив небезпечний обвідний удар, але йому трохи не пощастило. Згодом Кендзьора наступив на ногу Ансу Фаті у власній карній зоні і рефері міг призначити пенальті. Тільки після перегляду відеоповтору, він прийняв рішення скасувати 11-метровий.

На 70 хвилині баталії "блаугранос" домоглися свого: Ленгле робив пас у штрафну, м'яч після рикошету відскочив Ансу Фаті, який направив його під поперечину. Сидорчук відповів ударом низом, але Тер Штеген впорався із загрозою.

Найближчим аби зрівняти рахунок був Віктор Циганков, але на його потужний удар з близької відстані зреагував Тер Штеген – 0:1.

Доповнення

"Динамо" залишилось із одним набраним балом у групі, а "Барселона" набрала шість та піднялася на другий щабель.

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