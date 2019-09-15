"Динамо" в матче с ФК "Десна" продолжила безвыигрышную серию в УПЛ

На 40 минуте тайма Никита Бурда позволил прострелить в штрафную “Динамо” Владислав Калитвинцев. Прострел замкнул Картушов — 0:1. В начале следующей половины Кадири удался сильный удар низом на который среагировал вратарь, отбив мяч возле себя. Зато на мяче первым оказался Артем Беседин — 1:1.

Однако через 7 минут неудачный выброс мяча рукой от Бойко конвертировался в эффектный гол пяткой в одно касание от Филлипова — 1:2.

Заметим, что у “бело-синих” серия без выигрышей составляет 4 матча. Подопечные Михайличенко имеют только 8 баллов и занимают 6 строчку.

Добавим, “Десна” с 14 очками вырвалась на чистое второе место.