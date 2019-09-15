"Динамо" в матче с ФК "Десна" продолжила безвыигрышную серию в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Киевское "Динамо" потерпело домашнее поражение от черниговской "Десны" во встрече 7 тура чемпионата Украины по футболу, передает корреспондент УНН.
На 40 минуте тайма Никита Бурда позволил прострелить в штрафную “Динамо” Владислав Калитвинцев. Прострел замкнул Картушов — 0:1. В начале следующей половины Кадири удался сильный удар низом на который среагировал вратарь, отбив мяч возле себя. Зато на мяче первым оказался Артем Беседин — 1:1.
Однако через 7 минут неудачный выброс мяча рукой от Бойко конвертировался в эффектный гол пяткой в одно касание от Филлипова — 1:2.
Заметим, что у “бело-синих” серия без выигрышей составляет 4 матча. Подопечные Михайличенко имеют только 8 баллов и занимают 6 строчку.
Добавим, “Десна” с 14 очками вырвалась на чистое второе место.