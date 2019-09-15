“Динамо” у матчі з ФК “Десна” продовжила безвиграшну серію в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Київське "Динамо" зазнало домашньої поразки від чернігівської "Десни" у зустрічі 7 туру чемпіонату України з футболу, передає кореспондент УНН.
На 40 хвилині тайму Микита Бурда дав змогу прострілити у штрафну зону “Динамо” Владиславу Калитвинцеву. Простріл замкнув Картушов — 0:1. На початку наступної половини Кадірі вдався сильний удар низом на який зреагував воротар, відбивши м’яч біля себе. Натомість на м’ячі першим опинився Артем Бесєдін — 1:1.
Проте через 7 хвилин невдалий викид м’яча рукою від Бойка конвертувався в ефектний гол п’ятою в один дотик від Філліпова — 1:2.
Зауважимо, у “біло-синіх” серія без виграшів складає 4 матчі. Підопічні Михайличенка мають тільки 8 балів та посідають 6 рядок.
Додамо, “Десна” з 14 очками вирвалася на чисте друге місце.