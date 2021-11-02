"Динамо" разгромило "Барселону" в поединке Юношеской Лиги УЕФА

Детали

Уже на второй минуте счет был открыт. Самба Диалло получил мяч на левом краю штрафной, обыграл соперника и точным ударом в дальний угол транзитом от штанги отправил мяч в сетку - 1:0.

"Барселона" наглядно продемонстрировала, что в поединках с ней нельзя расслабляться ни на секунду, и сравняла счет. Партнеры разрезающей передачей бросили Фуэнтеса в прорыв по левому флангу, тот на скорости обошел Бенедюка и пробил мимо Нещерета, который бросился на перехват, - 1:1.

Перед самым перерывом "бело-синие" забили важнейший "гол в раздевалку". После навеса Волошина с правого фланга Попов выиграл позиционную борьбу у защитника и головой пробил точно в дальний угол впритирку со штангой - 2:1. После отдыха Диалло оформил дубль, а еще отметился Дячук - 4:1.

Примечательно, что две недели назад в Барселоне команды расписали ничью (0:0).

Дополнение

Юношеский коллектив "Динамо" набрал 10 очков и идет лидером квартета. "Бенфика" вторая (9)," Барселона "третья (4), а "Бавария" не набрала ни одного балла.