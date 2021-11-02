"Динамо" розгромило "Барселону" у поєдинку Юнацької Ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського пройшов матч 4-го туру групового етапу Юнацької Ліги УЄФА між київським "Динамо" та каталонською "Барселоною". Про це свідчать дані пресслужби "Динамо", передає УНН.
Деталі
Вже на другій хвилині рахунок було відкрито. Самба Діалло отримав м'яча на лівому краю штрафного майданчика, обіграв суперника та влучним ударом у дальній кут транзитом від стійки відправив м'яча до сітки – 1:0.
"Барселона" наочно продемонструвала, що в поєдинках із нею не можна розслаблятися ані на секунду, і зрівняла рахунок. Партнери розрізною передачею кинули Фуентеса в прорив лівим флангом, той на швидкості обійшов Бенедюка та пробив повз Нещерета, який кинувся на перехоплення, – 1:1.
Перед самою перервою "біло-сині" забили надважливий "гол у роздягальню". Після навісу Волошина з правого флангу Попов виграв позиційну боротьбу у захисника та головою пробив точно в дальній кут поруч зі стійкою – 2:1. Після відпочинку Діалло оформив дубль, а ще відзначився Дячук – 4:1.
Примітно, що два тижні тому в Барселоні команди розписали нічию (0:0).
Доповнення
Юнацький колектив "Динамо" набрав 10 очок і йде лідером квартету. "Бенфіка" друга (9), "Барселона" третя (4), а "Баварія" не набрала жодного балу.