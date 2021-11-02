"Динамо" розгромило "Барселону" у поєдинку Юнацької Ліги УЄФА

Деталі

Вже на другій хвилині рахунок було відкрито. Самба Діалло отримав м'яча на лівому краю штрафного майданчика, обіграв суперника та влучним ударом у дальній кут транзитом від стійки відправив м'яча до сітки – 1:0.

"Барселона" наочно продемонструвала, що в поєдинках із нею не можна розслаблятися ані на секунду, і зрівняла рахунок. Партнери розрізною передачею кинули Фуентеса в прорив лівим флангом, той на швидкості обійшов Бенедюка та пробив повз Нещерета, який кинувся на перехоплення, – 1:1.

Перед самою перервою "біло-сині" забили надважливий "гол у роздягальню". Після навісу Волошина з правого флангу Попов виграв позиційну боротьбу у захисника та головою пробив точно в дальній кут поруч зі стійкою – 2:1. Після відпочинку Діалло оформив дубль, а ще відзначився Дячук – 4:1.

Примітно, що два тижні тому в Барселоні команди розписали нічию (0:0).

Доповнення

Юнацький колектив "Динамо" набрав 10 очок і йде лідером квартету. "Бенфіка" друга (9), "Барселона" третя (4), а "Баварія" не набрала жодного балу.