"Динамо" узнало потенциальных соперников по Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Киевское “Динамо”, заняв по итогам сезона второе место в чемпионате Украины, завоевало право участвовать в квалификации Лиги чемпионов-2020/2021. Сейчас стали известны потенциальные противники клуба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.
“Бело-синие” будут стартовать с третьего раунда квалификации, где соперником команды может стать одна из шести других, а именно: “Виктория” (Пльзень, Чехия), “ПАОК” (Греция), “Локомотива” (Загреб, Хорватия), “АЗ” (Алкмаар, Нидерланды), “Ренн” (Франция) и “Рапид” (Вена, Австрия).
В случае успешного преодоления этого этапа “динамовцы” выйдут в плей-офф, где к потенциальным соперникам присоединятся еще “Гент” (Бельгия) и “Бешикташ” (Стамбул, Турция).
Правда, этот список соперников может претерпеть изменения. Французский “Ренн”, в случае победы в Лиге Европы одной из команд, которые гарантировали себе путевку в групповой турнир Лиги чемпионов по итогам национального чемпионата (таких пятеро — английский “Манчестер Юнайтед”, турецкий “Башакшехир”, донецкий “Шахтер”, итальянский “Интер” и испанская “Севилья”), также пройдет сразу в группу. Турецкий “Бешикташ” также может стартовать в Лиге Европы, если “Трабзонспор”, занявший второе место в чемпионате, выигрывает апелляцию на запрет клубу участвовать в еврокубках.
Отметим, что матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 15/16 сентября, а поединки раунда плей-офф состоятся 22/23 и 29/30 сентября.