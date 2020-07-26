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"Динамо" дізналося потенційних суперників по Лізі чемпіонів

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Київське “Динамо”, посівши за підсумками сезону друге місце в чемпіонаті України, завоювало право брати участь у кваліфікації Ліги чемпіонів-2020/2021. Наразі стали відомими потенційні супротивники клубу, передає УНН з посиланням на пресслужбу “біло-синіх”.

“Біло-сині” будуть стартувати з третього раунду кваліфікації, де суперником команди може стати одна з шести інших, а саме: “Вікторія” (Пльзень, Чехія), “ПАОК” (Греція), “Локомотива” (Загреб, Хорватія), “АЗ” (Алкмаар, Нідерланди), “Ренн” (Франція) та “Рапід” (Відень, Австрія).

У разі успішного подолання цього етапу “динамівці” вийдуть до раунду плей-офф, де до потенційних суперників приєднаються ще “Гент” (Бельгія) та “Бешикташ” (Стамбул, Туреччина).

Щоправда, цей список суперників може зазнати змін. Французький “Ренн”, у разі перемоги в Лізі Європи однієї з команд, які гарантували собі путівку до групового турніру Ліги чемпіонів за підсумками національного чемпіонату (таких п’ятеро — англійський “Манчестер Юнайтед”, турецький “Башакшехір”, донецький “Шахтар”, італійський “Інтер” та іспанська “Севілья”), також пройде відразу до групи. Турецький “Бешикташ” також може стартувати в Лізі Європи, якщо “Трабзонспор”, який посів друге місце в чемпіонаті, виграє апеляцію на заборону клубу брати участь у єврокубках.

Відзначимо, що матчі третього кваліфікаційного раунду заплановані на 15/16 вересня, а поєдинки раунду плей-оф відбудуться 22/23 та 29/30 вересня.

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