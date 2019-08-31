Дым накрыл город и села в Николаевской области из-за пожара свалки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов КП "Санитарная очистка города" в Вознесенском районе Николаевской области снова разгорелась после того, как его потушили 29 августа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
"По состоянию на 10:00 31 августа продолжается ликвидация пожара на полигоне твердых бытовых отходов КП "Санитарная очистка города" на улице Еланецкое шоссе села Таборовка Вознесенского района", - указано в сообщении.
Сообщение о пожаре на свалке в ведомстве получили 29 августа в 6:30. Огонь успел распространиться свалкой на ориентировочную площадь 1 га. В тот же день в 8:30 пожар был локализован, в 13:00 - ликвидирован.
"Несмотря на работу личного состава и техники, ряд факторов, среди которых: значительное накопление продуктов гниения, жаркая погода, порывистый ветер, снова спровоцировали новые очаги открытого горения и тления, ориентировочная площадь которых сейчас составляет около 1 га. Едкий дым распространяется на достаточное расстояние, в частности: территорию расположенных неподалеку сел Таборовка, Раково и города Вознесенск", - добавили в ГСЧС.
В то же время, как указано, руководством города Вознесенск принято решение об увольнении с занимаемой должности директора КП "Санитарная очистка города".
Напомним, в Киеве горела свалка.