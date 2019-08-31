Дым накрыл город и села в Николаевской области из-за пожара свалки

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112201 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122867 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114397 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120356 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов КП "Санитарная очистка города" в Вознесенском районе Николаевской области снова разгорелась после того, как его потушили 29 августа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

"По состоянию на 10:00 31 августа продолжается ликвидация пожара на полигоне твердых бытовых отходов КП "Санитарная очистка города" на улице Еланецкое шоссе села Таборовка Вознесенского района", - указано в сообщении.

Сообщение о пожаре на свалке в ведомстве получили 29 августа в 6:30. Огонь успел распространиться свалкой на ориентировочную площадь 1 га. В тот же день в 8:30 пожар был локализован, в 13:00 - ликвидирован.

"Несмотря на работу личного состава и техники, ряд факторов, среди которых: значительное накопление продуктов гниения, жаркая погода, порывистый ветер, снова спровоцировали новые очаги открытого горения и тления, ориентировочная площадь которых сейчас составляет около 1 га. Едкий дым распространяется на достаточное расстояние, в частности: территорию расположенных неподалеку сел Таборовка, Раково и города Вознесенск", - добавили в ГСЧС.

В то же время, как указано, руководством города Вознесенск принято решение об увольнении с занимаемой должности директора КП "Санитарная очистка города".

Напомним, в Киеве горела свалка.

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