Дим накрив місто і села на Миколаївщині через пожежу сміттєзвалища
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Пожежа на полігоні твердих побутових відходів КП "Санітарна очистка міста" у Вознесенському районі на Миколаївщині знову розгорілася після того, як її загасили 29 серпня. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
"Станом на 10:00 31 серпня триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів КП "Санітарна очистка міста" на вулиці Єланецьке шосе села Таборівка Вознесенського району", - вказано у повідомленні.
Повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі у відомстві отримали 29 серпня о 6:30. Вогонь встиг поширитись звалищем на орієнтовну площу 1 га. Тієї ж доби о 8:30 пожежу було локалізовано, о 13:00 - ліквідовано.
"Не зважаючи на роботу особового складу та техніки, низка факторів, серед яких: значне накопичення продуктів гниття, спекотна погода, поривчастий вітер, знову спровокували нові осередки відкритого горіння та тління, орієнтовна площа яких наразі становить близько 1 га. Їдкий дим розповсюджується на достатню відстань, зокрема: територію найближче розташованих сіл Таборівка, Ракове та міста Вознесенськ", - додали у ДСНС.
Водночас, як вказано, керівництвом міста Вознесенськ ухвалено рішення щодо звільнення із займаної посади директора КП "Санітарна очистка міста".
Нагадаємо, у Києві горіло сміттєзвалище.