Девять человек погибли в новых столкновениях в Перу

Детали

Региональное управление здравоохранения Аякучо (Diresa) подтвердило гибель семи человек и более 50 раненых в ходе столкновений между национальной полицией и протестующими против Конгресса Республики и президента Дины Болуарте. Это произошло после протестов, о которых сообщалось в аэропорту имени Альфредо Мендивиля Дуарте в Уаманге.

Между тем, еще две смерти были зарегистрированы в Либертаде из-за протестов.

По данным EFE, эта цифра добавляется к тысячам травмированных, о которых сообщалось в течение дня в разных регионах страны менее чем за 24 часа.

Дополнение

Протесты проходят по всему Перу после импичмента и ареста бывшего президента Педро Кастильо 7 декабря. Демонстранты просят нового президента страны Дину Болуарте о роспуске Конгресса и созыве новых всеобщих выборов. Правительство Перу ввело чрезвычайное положение на национальном уровне сроком на 30 дней в ответ на протесты.