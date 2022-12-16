Девять человек погибли в новых столкновениях в Перу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Число жертв протестов в Перу продолжает расти. По меньшей мере девять человек погибли в первый день чрезвычайного положения, объявленного правительством президента страны Дины Болуарте в качестве меры по обеспечению общественного порядка. В целом на демонстрациях погибло 18 человек, сообщает Infobae, пишет УНН.
Детали
Региональное управление здравоохранения Аякучо (Diresa) подтвердило гибель семи человек и более 50 раненых в ходе столкновений между национальной полицией и протестующими против Конгресса Республики и президента Дины Болуарте. Это произошло после протестов, о которых сообщалось в аэропорту имени Альфредо Мендивиля Дуарте в Уаманге.
Между тем, еще две смерти были зарегистрированы в Либертаде из-за протестов.
По данным EFE, эта цифра добавляется к тысячам травмированных, о которых сообщалось в течение дня в разных регионах страны менее чем за 24 часа.
Дополнение
Протесты проходят по всему Перу после импичмента и ареста бывшего президента Педро Кастильо 7 декабря. Демонстранты просят нового президента страны Дину Болуарте о роспуске Конгресса и созыве новых всеобщих выборов. Правительство Перу ввело чрезвычайное положение на национальном уровне сроком на 30 дней в ответ на протесты.