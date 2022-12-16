Дев'ятеро людей загинули в нових зіткненнях у Перу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кількість жертв протестів у Перу продовжує зростати. Щонайменше дев'ятеро людей загинули в перший день надзвичайного стану, оголошеного урядом президента країни Діни Болуарте як захід щодо забезпечення громадського порядку. Загалом на демонстраціях загинуло 18 осіб, повідомляє Infobae, пише УНН.
Деталі
Регіональне управління охорони здоров'я Аякучо підтвердило загибель семи осіб та понад 50 поранених під час сутичок між національною поліцією та протестувальниками проти Конгресу Республіки та президента Діни Болуарте. Це сталося після протестів, про які повідомлялося в аеропорту імені Альфредо Мендивіля Дуарте в Ваманзі.
Тим часом ще дві смерті були зареєстровані в Лібертаді через протести.
За даними EFE, ця цифра додається до тисяч травмованих, про які повідомлялося протягом дня у різних регіонах країни менш ніж за 24 години.
Доповнення
Протести проходять по всьому Перу після імпічменту та арешту колишнього президента Педро Кастільйо 7 грудня. Демонстранти просять нового президента країни Діну Болуарте про розпуск Конгресу та скликання нових загальних виборів. Уряд Перу ввів надзвичайний стан на національному рівні терміном на 30 днів у відповідь на протести.