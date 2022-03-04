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Девятые сутки обороны: российские захватчики потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов

Девятые сутки обороны: российские захватчики потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов

Киев • УНН

 • 200813 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины осуществляют отражение воздушных ударов противника, и продолжают ведение систематических боевых действий. В настоящее время российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов, передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Также сообщается, что основные усилия оккупантов были сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных ним населенных пунктах. Оккупанты продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам. Применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов.

На Волынском направлении положение наших войск без существенных изменений.

На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах.

В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водной преградой стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев, успешно осуществляют огневое поражение противника.

Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок.

На Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задачи по недопущению окружения города Николаев.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины осуществляют отражение воздушных ударов противника. Продолжают ведение систематических боевых действий. В настоящее время российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.

Защитники Киева продолжают отражение наступления врага, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей.

Добавим

Украинские военные в Николаеве отбили аэропорт Кульбакино.

Также российские оккупанты в Лисичанске обстреляли детскую клиническую больницу. В результате обстрелов разбито отделение пульмонологии, ранен хирург.

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