Госстат: объем экспортируемой украинской продукции за год вырос на 17,5%

Так, годовой рост оборота в добыче каменного и бурого угля составляет 30%, добыче нефти и газа - 12,5%, добыче металлических руд - 50%. В переработке самая положительная динамика оборота зафиксирована в производстве текстиля и одежды (37,5%), химической (32,1%), в металлургии и машиностроении (21,9% и 21,5% соответственно).

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В географическом разрезе пятую часть (19,5%) оборота сформировали предприятия Днепропетровской области. В числе лучших также - Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Полтавская, Харьковская области и Киев.