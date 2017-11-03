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Держстат: обсяг експортованої української продукції за рік зріс на 17,5%

Київ • УНН

 • 9682 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Обсяг реалізованої продукції добувної та переробної промисловості в Україні за рік (вересень до вересня) зріс в цілому на 20,1%, причому зростання експортного обороту становило 17,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

Так, річне зростання обороту в добуванні кам’яного та бурого вугілля становить 30%, добуванні нафти та газу – 12,5%, добуванні металевих руд – 50%. В переробці найбільша позитивна динаміка обороту зафіксована в виробництві текстилю та одягу (37,5%), хімічної продукції (32,1%), в металургії та машинобудуванні (21,9% та 21,5% відповідно).

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У географічному розрізі п’яту частину (19,5%) обороту сформували підприємства Дніпропетровської області. В числі кращих також – Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Полтавська, Харківська області та м.Київ.

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