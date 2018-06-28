Госсекретарь США на следующей неделе поедет в КНДР на переговоры по денуклеаризации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео на следующей неделе может поехать в Северную Корею для переговоров по денуклеаризации. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на четыре источника, передает УНН.
Отмечается, что М.Помпео отменил встречу 6 июля со своим индийским коллегой в Вашингтоне, чтобы полететь в КНДР для переговоров по денуклеаризации.
Этот визит может стать первым контактом между США и КНДР на высоком уровне после саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, на котором была подписана совместная декларация.
По словам одного из источников газеты, в ближайшее время ожидается официальное объявление визита Госсекретаря США.
Как сообщал УНН, США в ближайшее время представят КНДР план-график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутых 12 июня на историческом саммите в Сингапуре между лидерами двух стран.
Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита в Сингапуре.