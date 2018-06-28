Держсекретар США наступного тижня поїде в КНДР на переговори щодо денуклеаризації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео наступного тижня має поїхати до Північної Кореї для переговорів щодо денуклеаризації. Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на чотири джерела, передає УНН.
Зазначається, що М.Помпео скасував зустріч 6 липня зі своїм індійським колегою у Вашингтоні, щоб полетіти до КНДР для переговорів щодо денуклеаризації.
Цей візит може стати першим контактом між США і КНДР на високому рівні після саміту Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі, на якому була підписана спільна декларація.
За словами одного з джерел газети, найближчим часом очікується офіційне оголошення візиту Держсекретаря США.
Як повідомляв УНН, США найближчим часом представлять КНДР план-графік реалізації домовленостей щодо денуклеаризації Корейського півострова, досягнутих 12 червня на історичному саміті в Сінгапурі між лідерами двох країн.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали спільний документ за підсумками саміту в Сінгапурі.