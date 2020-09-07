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Госпродпотребслужба: каждое третье заведение в Черкасской области работает в антисанитарии

Киев • УНН

 • 10463 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Каждый третий социально значимый объект в Черкасской области работает с нарушением санитарных норм, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Госпродпотребслужба: каждое третье заведение в Черкасской области работает в антисанитарии

Контроллеры проверяли социально значимые учреждения Черкасской области в период с 31 августа по 4 сентября.

Всего было осуществлено 481 мониторинговую проверку.

"Нарушение санитарных норм и правил, противоэпидемических мероприятий, определенных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины, были обнаружены на 167 из них (34,7%)", - говорится в сообщении.

Антирейтинг заведений, где были зафиксированы нарушения, возглавили парикмахерские и салоны красоты.

Почти 67% из них не придерживаются тех или иных требований.

"Более 50% проверенных учреждений непродовольственной торговли, общественного питания также попали в число антилидеров", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

Контроллеры проверили также работу 24 учебных заведений в условиях карантина. В ходе проверок было выявлено 6 нарушений санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил.

"По результатам проверок составлено 2 протокола об административных правонарушениях (в Драбовском и Смелянском районах), руководителям учреждений направлено 6 предписаний и предложений по устранению выявленных нарушений", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

В общем по результатам проведенных мониторинговых проверок составлено 27 протоколов об административных правонарушениях в сфере санитарного законодательства.

"Руководителям предприятий, учреждений направлено 166 предписаний, предложений по устранению выявленных нарушений, в адрес органов власти, местного самоуправления, причастных управлений, ведомств, направлено 70 информаций", - уточнили контролеры.

Напомним, Госпродпотребслужба остановила работу свинофермы, которая отравляла село под Киевом.

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