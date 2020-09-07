Держпродспоживслужба: кожен третій заклад на Черкащині працює в антисанітарії

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 139449 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 95410 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 91455 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 99770 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 120409 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 135189 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 219178 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215696 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186243 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175868 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 98070 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 43435 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 40364 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 143562 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 37861 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 139435 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 144054 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 273424 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 297864 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 381046 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 38184 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 26648 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 40678 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 43741 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 124761 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Держпродспоживслужба: кожен третій заклад на Черкащині працює в антисанітарії

Київ • УНН

 • 10463 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кожен третій соціально значущий об’єкт на Черкащині працює із порушенням санітарних норм, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Держпродспоживслужба: кожен третій заклад на Черкащині працює в антисанітарії

Контролери перевіряли соціально значущі заклади Черкаської області у період з 31 серпня по 4 вересня.

Загалом було здійснено 481 моніторингову перевірку.

"Порушення санітарних норм і правил, протиепідемічних заходів, визначених постановами головного державного санітарного лікаря України, були виявлені на 167 з них (34,7%)", - йдеться у повідомленні.

Антирейтинг закладів, де були зафіксовані порушення, очолили перукарні та салони краси.

Майже 67% з них не дотримуються тих чи інших вимог.

"Більше 50% перевірених закладів непродовольчої торгівлі, громадського харчування також потрапили до числа антилідерів", - розповіли у Держпродспоживслужбі.

Контролери перевірили також роботу 24 закладів освіти в умовах карантину. У ході перевірок було виявлено 6 порушень санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил.

"За результатами перевірок складено 2 протоколи про адміністративні правопорушення (у Драбівському та Смілянському районах), керівникам закладів направлено 6 приписів і пропозицій щодо усунення виявлених порушень", - розповіли у Держпродспоживслужбі.

Загалом за наслідками проведених моніторингових перевірок складено 27 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері санітарного законодавства.

"Керівникам підприємств, установ направлено 166 приписів, пропозицій щодо усунення виявлених порушень, на адресу органів влади, місцевого самоврядування, причетних управлінь, відомств, направлено 70 інформацій", - уточнили контролери.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба зупинила роботу свиноферми, яка отруювала село під Києвом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65