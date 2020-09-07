Держпродспоживслужба: кожен третій заклад на Черкащині працює в антисанітарії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кожен третій соціально значущий об’єкт на Черкащині працює із порушенням санітарних норм, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.
Контролери перевіряли соціально значущі заклади Черкаської області у період з 31 серпня по 4 вересня.
Загалом було здійснено 481 моніторингову перевірку.
"Порушення санітарних норм і правил, протиепідемічних заходів, визначених постановами головного державного санітарного лікаря України, були виявлені на 167 з них (34,7%)", - йдеться у повідомленні.
Антирейтинг закладів, де були зафіксовані порушення, очолили перукарні та салони краси.
Майже 67% з них не дотримуються тих чи інших вимог.
"Більше 50% перевірених закладів непродовольчої торгівлі, громадського харчування також потрапили до числа антилідерів", - розповіли у Держпродспоживслужбі.
Контролери перевірили також роботу 24 закладів освіти в умовах карантину. У ході перевірок було виявлено 6 порушень санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил.
"За результатами перевірок складено 2 протоколи про адміністративні правопорушення (у Драбівському та Смілянському районах), керівникам закладів направлено 6 приписів і пропозицій щодо усунення виявлених порушень", - розповіли у Держпродспоживслужбі.
Загалом за наслідками проведених моніторингових перевірок складено 27 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері санітарного законодавства.
"Керівникам підприємств, установ направлено 166 приписів, пропозицій щодо усунення виявлених порушень, на адресу органів влади, місцевого самоврядування, причетних управлінь, відомств, направлено 70 інформацій", - уточнили контролери.
Нагадаємо, Держпродспоживслужба зупинила роботу свиноферми, яка отруювала село під Києвом.