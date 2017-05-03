Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Танкист"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Танкист", который оказался русским продуктом. Об этом сообщил в Facebook глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, передает УНН.
"Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Танкист", показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины. Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла", - сообщил Ф.Илленко.
Напомним, 28 апреля в Украине запретили к распространению и демонстрации документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени" из-за нарушения действующего законодательства Украины.