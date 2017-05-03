Держкіно відмовило у видачі прокатного посвідчення серіалу "Танкіст"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Державне агентство України з питань кіно відмовило у видачі прокатного посвідчення серіалу "Танкіст", який виявився російським продуктом. Про це повідомив у Facebook голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, передає УНН.
“Держкіно відмовило у видачі прокатного посвідчення серіалу „Танкіст“, показ якого був анонсований на одному з телеканалів України. Спроба правовласника видати російський продукт за білоруський не пройшла”, — повідомив П.Іллєнко.
Нагадаємо, 28 квітня в Україні заборонили до розповсюдження і демонстрування документальний фільм “Олесь Бузина: жизнь вне времени” через порушення чинного законодавства України.