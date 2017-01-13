Госказначейство: работа счетов в системе е-администрирования НДС аграриям обеспечена

"Казначейство 13 января 2017 года обеспечивает работу счетов в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, дополнительно открыты в соответствии с пунктом 200¹.2 статьи 200¹ Налогового кодекса Украины плательщикам налога на добавленную стоимость - сельскохозяйственным предприятиям, которые до 1 января 2017 года применяли специальный режим налогообложения в соответствии со статьей 209 Налогового кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

Накануне министр финансов А.Данилюк поручил разблокировать электронные счета аграриев для возмещения НДС .