Держказначейство: роботу рахунків в системі е-адміністрування ПДВ аграріям забезпечено

"Казначейство 13 січня 2017 року забезпечує роботу рахунків в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що додатково відкриті відповідно до пункту 200¹.2 статті 200¹ Податкового кодексу України платникам податку на додану вартість – сільськогосподарським підприємствам, які до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Напередодні міністр фінансів О.Данилюк доручив розблокувати електронні рахунки аграріїв для відшкодування ПДВ.