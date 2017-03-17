Госдума РФ хочет проверить работу американских СМИ в России
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Госдума РФ поручила комитету по информационной политике проверить деятельность в России американских СМИ - "Радио Свободы", CNN и "Голос Америки", передает УНН со ссылкой на ВВС.
Таким образом депутаты отреагировали на законопроект Джины Шахин, члена демократического меньшинства в сенате США.
Согласно документу, министерству юстиции США предоставили дополнительные полномочия, чтобы проверить российскую телекомпанию RT на соответствие американскому законодательству об иностранных агентвах.
По данным Politico, шансы, что законопроект примут - небольшие. Впрочем, его можно воспринимать как новую попытку демократов проверить версии о вмешательстве России в президентские выборы в США.
Как сообщал УНН, российские СМИ помогли боевикам снять постановочное видео "нападения украинского ДРГ".