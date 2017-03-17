Госдума РФ хочет проверить работу американских СМИ в России

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 38452 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104159 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119577 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178619 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130393 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125014 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117460 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106511 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107548 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103912 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Госдума РФ хочет проверить работу американских СМИ в России

Госдума РФ хочет проверить работу американских СМИ в России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Госдума РФ поручила комитету по информационной политике проверить деятельность в России американских СМИ - "Радио Свободы", CNN и "Голос Америки", передает УНН со ссылкой на ВВС.

Таким образом депутаты отреагировали на законопроект Джины Шахин, члена демократического меньшинства в сенате США.

Согласно документу, министерству юстиции США предоставили дополнительные полномочия, чтобы проверить российскую телекомпанию RT на соответствие американскому законодательству об иностранных агентвах.

По данным Politico, шансы, что законопроект примут - небольшие. Впрочем, его можно воспринимать как новую попытку демократов проверить версии о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Как сообщал УНН, российские СМИ помогли боевикам снять постановочное видео "нападения украинского ДРГ".

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