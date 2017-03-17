Госдума РФ хочет проверить работу американских СМИ в России

Таким образом депутаты отреагировали на законопроект Джины Шахин, члена демократического меньшинства в сенате США.

Согласно документу, министерству юстиции США предоставили дополнительные полномочия, чтобы проверить российскую телекомпанию RT на соответствие американскому законодательству об иностранных агентвах.

По данным Politico, шансы, что законопроект примут - небольшие. Впрочем, его можно воспринимать как новую попытку демократов проверить версии о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Как сообщал УНН, российские СМИ помогли боевикам снять постановочное видео "нападения украинского ДРГ".