Держдума РФ хоче перевірити роботу американських ЗМІ в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Держдума РФ доручила комітету з інформаційної політики перевірити діяльність в Росії американських ЗМІ - "Радіо Свободи", CNN і "Голосу Америки", передає УНН з посиланням на ВВС.
У такий спосіб депутати відреагували на законопроект Джини Шахіни, члена демократичної меншості в сенаті США.
Згідно з документом, міністерству юстиції США надали додаткові повноваження, аби перевірити російську телекомпанію RT на відповідність американському законодавству про іноземних агентів.
За даними Politico, шанси, що законопроект ухвалять - невеликі. Втім, його можна сприймати як нову спробу демократів перевірити версії щодо втручання Росії у президентські вибори в США.
Як повідомляв УНН, російські ЗМІ допомогли бойовикам зняти постановочне відео "нападу української ДРГ".