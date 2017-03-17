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Держдума РФ хоче перевірити роботу американських ЗМІ в Росії

Держдума РФ хоче перевірити роботу американських ЗМІ в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Держдума РФ доручила комітету з інформаційної політики перевірити діяльність в Росії американських ЗМІ - "Радіо Свободи", CNN і "Голосу Америки", передає УНН з посиланням на ВВС.

У такий спосіб депутати відреагували на законопроект Джини Шахіни, члена демократичної меншості в сенаті США.

Згідно з документом, міністерству юстиції США надали додаткові повноваження, аби перевірити російську телекомпанію RT на відповідність американському законодавству про іноземних агентів.

За даними Politico, шанси, що законопроект ухвалять - невеликі. Втім, його можна сприймати як нову спробу демократів перевірити версії щодо втручання Росії у президентські вибори в США.

Як повідомляв УНН, російські ЗМІ допомогли бойовикам зняти постановочне відео "нападу української ДРГ".

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