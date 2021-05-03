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Госдеп допустил приход талибов к власти после вывода войск США из Афганистана

Госдеп допустил приход талибов к власти после вывода войск США из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 16999 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. США должны быть готовы к любому развитию событий после того, как из Афганистана будет выведено весь американский военный контингент. Об этом в интервью CBS заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.

Цитата

Его спросили, готов ли Вашингтон после вывода войск к худшему сценарию, при котором поддерживаемый США правительство падет, а ему на смену придет движение “Талибан”. “Мы должны быть готовы к любому сценарию и целого их спектра. Мы смотрим на это очень благоразумно”, — ответил Блинкен.

Детали

Глава Госдепа напомнил, что американские войска находились в Афганистане в течение 20 лет.

“Иногда мы забываем, почему в первую очередь мы туда отправились. Это было ради того, чтобы принять меры по отношению к людям, которые напали на нас 11 сентября (в 2001). И мы сделали это”, — сказал он.

Контекст

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что США начнут вывод войск из Афганистана с 1 мая. При этом, как предполагалось ранее, до этой даты американские солдаты в полном составе уже покинут территорию страны.

Помощник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 18 апреля пояснил, что Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане в 2001 году целей, которые, по его словам, заключались в расследовании нападения на США 11 сентября 2001 года.

Официальный срок завершения вывода контингента США назначен на 11 сентября.

Что предшествовало

Военный контингент США находятся на территории Афганистана с 2001 года. Через 10 лет началось его постепенное сокращение, и в 2014 году США вывели из страны основные боевые силы.

В конце февраля 2020 года США и движение “Талибан” подписали мирное соглашение. Оно предусматривало полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев.

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