Госдеп допустил приход талибов к власти после вывода войск США из Афганистана

Цитата

Его спросили, готов ли Вашингтон после вывода войск к худшему сценарию, при котором поддерживаемый США правительство падет, а ему на смену придет движение “Талибан”. “Мы должны быть готовы к любому сценарию и целого их спектра. Мы смотрим на это очень благоразумно”, — ответил Блинкен.

Детали

Глава Госдепа напомнил, что американские войска находились в Афганистане в течение 20 лет.

“Иногда мы забываем, почему в первую очередь мы туда отправились. Это было ради того, чтобы принять меры по отношению к людям, которые напали на нас 11 сентября (в 2001). И мы сделали это”, — сказал он.