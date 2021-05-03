Держдеп допустив прихід талібів до влади після виведення військ США з Афганістану

Цитата

Його запитали, чи готовий Вашингтон після виведення військ до найгіршого сценарію, при якому підтримуваний США уряд впаде, а йому на зміну прийде рух “Талібан”. “Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію і цілого їх спектру. Ми дивимося на це дуже розсудливо ”, - відповів Блінкен.

Деталі

Глава Держдепу нагадав, що американські війська перебували в Афганістані протягом 20 років.

“Іноді ми забуваємо, чому в першу чергу ми туди вирушили. Це було заради того, щоб вжити заходів по відношенню до людей, які напали на нас 11 вересня (2001 року). І ми зробили це”, — сказав він.

Контекст

14 квітня президент США Джо Байден оголосив, що США розпочнуть виведення військ з Афганістану з 1 травня. При цьому, як передбачалося раніше, до цієї дати американські солдати в повному складі вже покинуть територію країни.

Помічник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван 18 квітня пояснив, що Вашингтон досяг поставлених на початку операції в Афганістані в 2001 році цілей, які, за його словами, полягали в розслідуванні нападу на США 11 вересня 2001 року.

Офіційний термін завершення виведення контингенту США призначений на 11 вересня.

Що передувало

Військовий контингент США знаходяться на території Афганістану з 2001 року. Через 10 років почалося його поступове скорочення, і в 2014 році США вивели з країни основні бойові сили.

В кінці лютого 2020 року США і рух “Талібан” підписали мирну угоду. Воно передбачало повне виведення військ США і НАТО з Афганістану протягом 14 місяців.