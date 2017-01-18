Государство в лице Минздрава не обеспечило закупку лекарств - И.Шурма

"Государство в лице Минздрава не обеспечило запуск (международных закупок - ред.) и не обеспечило квотное распределение по учреждениям, - вот где проблема. Вас сейчас запутывают, ибо великий реформатор Квиташвили, за которого проголосовала коалиция, обещал в 2015 году провести закупки. Закон приняли, но по сей день, то, что поставляется (лекарства - ред.) в 2016 - это то, что должно было поступить еще в 2015 году, а за 2016 год - имеем ноль.

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А вы спросите о заявке: имеет ли сегодня МЗ собранную потребность (в лекарствах - ред.) еще на 2016 год, на тендеры, которые уже надо было проводить в первом полугодии. Они (МЗ - ред.) еще не провели тендеров, а только закрыли договоры и никому не показывают, несмотря на то, что депутаты имеют доступ к государственной тайне", - сказал он.

По словам нардепа парадоксальная ситуация заключается еще и в том, что для проведения международных закупок снова была собрана организация Crown Agents, которая поставляет продукцию для трех стран мира.

Как сообщал УНН, У.Супрун сказала, что не показала свой диплом, потому что там конфиденциальная информация.