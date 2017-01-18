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Держава в особі МОЗ не забезпечила закупівлю ліків - І.Шурма

Держава в особі МОЗ не забезпечила закупівлю ліків - І.Шурма

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Держава в особі МОЗ, не дивлячись на прийняті закони про міжнародні закупівлі, не забезпечила проведення тендерів. Про це сьогодні під час засідання Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я заяви нардеп І.Шурма, передає кореспондент УНН.

“Держава в особі МОЗ не забезпечила запуску (міжнародних закупівель — ред.) і не забезпечила квотний розподіл по установах, — ось де є проблема. Вас зараз заплутують, бо великий реформатор Квіташвілі, за якого проголосувала коаліція, обіцяв у 2015 році провести закупівлі. Закон прийняли, але по сьогодні, те що постачається (ліки — ред.) у 2016 — це те, що мало поступити ще у 2015 році, а за 2016 рік — маємо нуль.

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А ви запитайте про заявку: чи має сьогодні МОЗ зібрану потребу (у ліках — ред.) ще на 2016 рік, на тендери, які вже треба було проводити у першому півріччі. Вони (МОЗ — ред.) ще не провели тендерів, а тільки закрили договори і нікому не показують, не дивлячись на те, що депутати мають доступ до державної таємниці”, — сказав він.

За словами нардепа парадоксальна ситуація полягає ще й у тому, що для проведення міжнародних закупівель знову була оборана організація Crown Agents, яка поставляє продукцію для трьох країн світу.

Як повідомляв УНН, У.Супрун сказала, що не показала свій диплом, бо там конфіденційна інформація.

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