Государство должно помочь предприятиям в производстве средств медзащиты - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дал поручение по организации консультаций с производителями средств индивидуальной защиты. Так, планируется узнать, какая помощь им необходима для увеличения количества и качества изготовления средств индивидуальной защиты. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Если мы смотрим на средства индивидуальной защиты, у нас соответствующих стандартов производятся маски или респираторы, но для увеличения их количества необходимо переоснащение соответствующих предприятий. То, что касается костюмов биологической защиты, к сожалению, в Украине не существует сертифицированного производства... Для этого они должны сделать определенные переоснащения предприятий. Мы считаем, что государство должно им помочь через введение программ кредитования. У нас есть четкое понимание, какое количество этих средств индивидуальной защиты нам нужно", - отметил он.
Кроме того, Степанов сообщил, что для этого дал поручение до проведения соответствующих консультаций с производителями.
"Сколько им нужно времени, какая им нужна помощь от государства, а затем с этими предложениями мы выйдем в Министерство экономики и уже на базе Министерства экономики необходимо создать соответствующую рабочую группу, отработать этот вопрос и запустить производство всех этих необходимых вещей в Украине", - добавил он.
Напомним, Министерство здравоохранения планируют потратить 100 млн грн на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Планируется, что это будут аппараты отечественного производства.