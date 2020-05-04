Держава повинна допомогти підприємствам у виробництві засобів медзахисту - Степанов

"Якщо ми дивимось на засоби індивідуального захисту, у нас відповідних стандартів виробляються маски або респіратори, але для збільшення їх кількості необхідно переоснащення відповідних підприємств. Те, що стосується костюмів біологічного захисту, на жаль, в Україні не існує сертифікованого виробництва…Для цього вони повинні зробити певні переоснащення підприємств. Ми вважаємо, що держава мусить їм допомогти через запровадження програм кредитування. У нас є чітке розуміння, яка кількість цих засобів індивідуального захисту нам потрібна", - зазначив він.

Окрім того, Степанов повідомив, що для цього дав доручення до проведення відповідних консультацій з виробниками.

"Скільки їм потрібно часу, яка їм потрібна допомога від держави, а потім з цими пропозиціями ми вийдемо до Міністерства економіки і вже на базі Міністерства економіки необхідно створити відповідну робочу групу, відпрацювати це питання та запустити виробництво всіх цих необхідних речей в Україні", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планують витратити 100 млн грн на закупівлю 200 апаратів штучної вентиляції легень. Планується, що це будуть апарати вітчизняного виробництва.