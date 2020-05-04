Держава повинна допомогти підприємствам у виробництві засобів медзахисту - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов дав доручення щодо організації консультацій з виробниками засобів індивідуального захисту. Так, планується дізнатися, яка допомога їм необхідна для збільшення кількості та якості виготовлення засобів індивідуального захисту. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми дивимось на засоби індивідуального захисту, у нас відповідних стандартів виробляються маски або респіратори, але для збільшення їх кількості необхідно переоснащення відповідних підприємств. Те, що стосується костюмів біологічного захисту, на жаль, в Україні не існує сертифікованого виробництва…Для цього вони повинні зробити певні переоснащення підприємств. Ми вважаємо, що держава мусить їм допомогти через запровадження програм кредитування. У нас є чітке розуміння, яка кількість цих засобів індивідуального захисту нам потрібна", - зазначив він.
Окрім того, Степанов повідомив, що для цього дав доручення до проведення відповідних консультацій з виробниками.
"Скільки їм потрібно часу, яка їм потрібна допомога від держави, а потім з цими пропозиціями ми вийдемо до Міністерства економіки і вже на базі Міністерства економіки необхідно створити відповідну робочу групу, відпрацювати це питання та запустити виробництво всіх цих необхідних речей в Україні", - додав він.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планують витратити 100 млн грн на закупівлю 200 апаратів штучної вентиляції легень. Планується, що це будуть апарати вітчизняного виробництва.