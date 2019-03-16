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Дерматолог предупредила об опасности посещения спортзала

Киев • УНН

 • 14762 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Результатом посещения спортзала может стать не только подтянутая фигура, но и неприятности в виде грибка ног или угри. Об этом сообщила врач-дерматолог Екатерина Лысенко в комментарии корреспондент УНН.

Дерматолог предупредила об опасности посещения спортзала

“В спортзале можно подхватить грибок ног — если люди идут принимать душ и разуваются полностью, без резиновой обуви или какой-либо защиты. Это общественное место, поэтому очень большой риск подхватить грибок, плюс это, конечно, сами тренажеры. Если прикладываться открытыми участками тела к тренажеру, над которым до вас уже кто-то потел, то может появиться угревая сыпь”, — отметила медик.

По ее словам, для предотвращения таких неприятностей необходимо обязательно использовать резиновые тапочки при посещении душа в общественных местах. Кроме того, можно использовать специальные антигрипковые присыпки для профилактики заболевания. На тренажерах же лучше заниматься в закрытой одежде — отдав предпочтение легким футболкам с длинным рукавом, отказавшись от популярных сейчас топиков.

При этом она добавила, что также можно перед занятиями на тренажерах протирать их салфетками.

Напомним, результатом купания в фонтанах, в том числе и киевских, может стать грибковая инфекция, гепатит А или брюшной тиф.

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