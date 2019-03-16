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Дерматолог попередила про небезпеку відвідування спортзалу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Результатом відвідин спортзалу може стати не тільки підтягнута фігура, а й неприємності у вигляді грибка ніг або вугрі. Про це повідомила лікар-дерматолог Катерина Лисенко в коментарі кореспондент УНН.

Дерматолог попередила про небезпеку відвідування спортзалу

“У спортзалі можна підхопити грибок ніг — якщо люди йдуть приймати душ і роззуваються повністю, без гумового взуття або будь-якого захисту. Це громадське місце, тому дуже великий ризик підхопити грибок, плюс це, звичайно, самі тренажери. Якщо прикладатися відкритими ділянками тіла до тренажера, над яким до вас вже хтось пітнів, то можуть з’явитися вугрі”, — зазначила медик.

За її словами, для запобігання таких неприємностей необхідно обов’язково використовувати гумові капці при відвідуванні душу в громадських місцях. Крім того, можна використовувати спеціальні антигрибкові присипки для профілактики захворювання. На тренажерах ж краще займатися в закритому одязі — віддавши перевагу легким футболкам з довгим рукавом, відмовившись від популярних зараз топіків.

При цьому вона додала, що також можна перед заняттями на тренажерах протирати їх серветками.

Нагадаємо, результатом купання у фонтанах, в тому числі і київських, може стати грибкова інфекція, гепатит А або черевний тиф.

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