Дерево в Ровенской области убило мужчину
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 января. УНН. В лесополосе вблизи города Вараш вчера, 2 января, на местного жителя упало дерево. Об этом сообщили УНН в Варашском отделе полиции.
Мужчина получил сложные травмы в результате происшествия.
В приемном отделении специализированной медико-санитарной части №3 города Вараш мужчина умер. Обстоятельства его гибели выясняют следователи.
Напомним, 12 октября в Одессе дерево упало на женщину, которая переходила дорогу, от полученных травм она скончалась на месте.