Дерево в Ровенской области убило мужчину

Мужчина получил сложные травмы в результате происшествия.

В приемном отделении специализированной медико-санитарной части №3 города Вараш мужчина умер. Обстоятельства его гибели выясняют следователи.

Напомним, 12 октября в Одессе дерево упало на женщину, которая переходила дорогу, от полученных травм она скончалась на месте.