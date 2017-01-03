Дерево на Рівненщині вбило чоловіка
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 січня. УНН. У лісосмузі поблизу міста Вараш вчора, 2 січня, на місцевого жителя впало дерево. Про це УНН повідомили у Варашському відділі поліції.
Чоловік отримав складні травми внаслідок події.
У приймальному відділенні спеціалізованої медично-санітарної частини № 3 міста Вараш чоловік помер. Обставини його загибелі з’ясовують слідчі.
Нагадаємо, 12 жовтня в Одесі дерево впало на жінку, яка переходила дорогу, від отриманих травм вона померла на місці.