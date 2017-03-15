Депутаты отменили повышение тарифов на проезд в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня во время заседания сессии депутаты поддержали проект решения № 961 "Об отмене решений исполнительного комитета городского совета от 16.02.2017" о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Кропивницкого, передает корреспондент УНН.
Причиной возврата к вопросу тарифов стала соответствующая общественная петиция. За 8 дней она набрала необходимых 450 голосов.
"За" отмену решения исполкома проголосовали 22 человека из 43. Голосование проходило без участия нескольких фракций, представители которых покинули зал.
Однако, по мнению перевозчиков, которые взяли слово перед голосованием, с начала действия дополнительных соглашений, отменить тариф может только суд.
Напомним, согласно информации, стоимость проезда в городском пассажирском транспорте Кропивницкого с 21 февраля 2017 года, в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета от 16 февраля 2017 года, составляет:
- на автобусных маршрутах, работающих в режиме маршрутного такси № 1-Ц (Центральный), № 3, 4, 5-а, 6, 8, 11, 14, 15, 21, 44, 55, 77, 103, 104, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 116-а, 117, 126, 134, 274 - 4,50 грн, на автобусных маршрутах № 17, 27 - 4,00 грн;
- на автобусных маршрутах, работающих в обычном режиме движения № 103, 126-а, 130, 274 - 4,00 грн.