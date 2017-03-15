Депутаты отменили повышение тарифов на проезд в Кропивницком

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119560 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178599 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130382 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125008 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117455 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106508 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107547 просмотра

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Депутаты отменили повышение тарифов на проезд в Кропивницком

Депутаты отменили повышение тарифов на проезд в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 11485 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня во время заседания сессии депутаты поддержали проект решения № 961 "Об отмене решений исполнительного комитета городского совета от 16.02.2017" о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Кропивницкого, передает корреспондент УНН.

Причиной возврата к вопросу тарифов стала соответствующая общественная петиция. За 8 дней она набрала необходимых 450 голосов.

"За" отмену решения исполкома проголосовали 22 человека из 43. Голосование проходило без участия нескольких фракций, представители которых покинули зал.

Однако, по мнению перевозчиков, которые взяли слово перед голосованием, с начала действия дополнительных соглашений, отменить тариф может только суд.

Напомним, согласно информации, стоимость проезда в городском пассажирском транспорте Кропивницкого с 21 февраля 2017 года, в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета от 16 февраля 2017 года, составляет:

- на автобусных маршрутах, работающих в режиме маршрутного такси № 1-Ц (Центральный), № 3, 4, 5-а, 6, 8, 11, 14, 15, 21, 44, 55, 77, 103, 104, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 116-а, 117, 126, 134, 274 - 4,50 грн, на автобусных маршрутах № 17, 27 - 4,00 грн;

- на автобусных маршрутах, работающих в обычном режиме движения № 103, 126-а, 130, 274 - 4,00 грн.

Украинские Национальные Новости

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