Депутати скасували підвищення тарифів на проїзд у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні під час засідання сесії депутати підтримали проект рішення № 961 “Про скасування рішень виконавчого комітету міської ради від 16.02.2017” щодо підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Кропивницького, передає кореспондент УНН.
Причиною повернення народних обранців до питання тарифів стала відповідна громадська петиція. За 8 днів вона набрала необхідних 450 голосів.
“За” скасування рішення виконкому проголосували 22 особи із 43. Голосування проходило без участі декількох фракцій, представники яких залишили залу.
Однак, на думку перевізників, які взяли слово перед голосуванням, від початку дії додаткових угод, скасувати тариф може лише суд.
Нагадаємо, згідно з інформацією, вартість проїзду у міському пасажирському транспорті Кропивницького із 21 лютого 2017 року, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 16 лютого 2017 року, становить:
— на автобусних маршрутах, що працюють у режимі маршрутного таксі № 1-Ц (Центральний), № 3, 4, 5-а, 6, 8, 11, 14, 15, 21, 44, 55, 77, 103, 104, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 116-а, 117, 126, 134, 274 — 4,50 грн, на автобусних маршрутах № 17, 27 — 4,00 грн;
— на автобусних маршрутах, що працюють у звичайному режимі руху № 103, 126-а, 130, 274 — 4,00 грн.