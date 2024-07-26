Депутаты лишили украинцев социального топлива - эксперт о повышении ставок акцизов

Повышением ставок акциза на топливо депутаты уничтожают рынок сжиженного газа, который в Украине является социальным топливом. Такое мнение в эксклюзивном комментарийи УНН высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

"Владельцам автомобилей, которые на сжиженном газе работают, очень не повезло, и, наверное, многие будут отказываться от использования этого ресурса. Депутаты просто уничтожили рынок сжиженного газа и вообще делают все для того, чтобы платили больше не те, кто ездит на дорогих авто, а те кто пытался каким-то образом уменьшить влияние роста цен на свои бюджеты", - отметил Рябцев.

По его словам, сжиженный газ всегда был социальным топливом.

"Теперь депутаты лишили украинцев социального топлива, цены на этот ресурс вырастут на 5-7 грн, может это топливо вообще исчезнет в ряде сетей. Но с этим видом ресурса очень трудно что-то будет спрогнозировать. Я вообще не знаю как это оценивать, наверное, кто-то из народных избранников очень улучшил свое материальное положение после голосования", - отметил Рябцев.

В то же время он добавил, что с сентября цены на бензин вырастут примерно на 2 гривны на литре, а на дизельное топливо - на 1-1,2 гривны на литре.

Напомним

Верховная Рада приняла закон о повышении акцизного налога на топливо. Документ предусматривает , что ставка акциза на бензин составит 359 евро за 1000 литров, на дизель - 330 евро, а на газ - 70 евро. Повышение будет происходить в течение 4 лет до 2028 года и начнется с 1 сентября.

Добавим

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, комментируя повышение акцизов на горючее, снова прибегнул к привычному объяснению, которое использует каждый раз, когда настаивает на увеличении налогообложения - средства необходимы армии. "На сегодня люди, которые критикуют повышение акциза, прекрасно знают, что не стоит альтернатива повышать акцизы или не повышать. Стоит альтернатива - или платить зарплаты военным, или не платить", - сказал он.