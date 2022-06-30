Депутат Юрий Ломага послал Андрея Садового вслед за российским кораблем

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня, 30 июня, на сессии Львовского городского совета вынесли на рассмотрение депутатов инициативу, которой запрещали исполнительному комитету непрозрачно тратить деньги из бюджета, передает УНН со ссылкой на "Вголос".

Детали

Городской голова Андрей Садовый, постановление, связывающее руки лояльному ему исполнительному комитету, поставил на голосование без обсуждения и без доклада авторов постановления. Депутаты стали возмущаться. Юрий Ломага, Наталья Шелестак, являющиеся авторами постановления, просили дать им слово. Депутаты начали покидать сессионный зал, потому что это, как минимум, неуважение.

В конце концов депутат Юрий Ломага сказал: "Андрей Иванович, идите нах... вслед за русским кораблем и русским патриархатом".

30 июня на сессии Львовского городского совета вынесли на рассмотрение депутатов инициативу, которой запрещали исполнительному комитету непрозрачно тратить деньги из бюджета.

Напомним, заседание городского совета Львова продолжается в закрытом режиме.

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