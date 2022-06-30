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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Депутат Юрій Ломага послав Андрія Садового вслід за російським кораблем

Депутат Юрій Ломага послав Андрія Садового вслід за російським кораблем

Київ • УНН

 • 759978 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні, 30 червня, на сесії Львівської міської ради винесли на розгляд депутатів ініціативу, якою забороняли виконавчому комітету непрозоро витрачати гроші з бюджету, передає УНН із посиланням на "Вголос".

Деталі

Міський голова Андрій Садовий, ухвалу, яка зв'язує руки лояльному до нього виконавчому комітету, поставив на голосування без обговорення і без доповіді авторів ухвали. Депутати стали обурюватись. Юрій Ломага, Наталя Шелестак, які є авторами ухвали, просили дати їм слово. Депутати почали покидати сесійну залу, бо це як мінімум не повага.

Зрештою депутат Юрій Ломага сказав: "Андрій Іванович, йдіть нах... слідом за російським кораблем та російським патріархатом".

30 червня, на сесії Львівської міської ради винесли на розгляд депутатів ініціативу, якою забороняли виконавчому комітету непрозоро витрачати гроші з бюджету.

Нагадаємо, засідання міської ради Львова триває в закритому режимі.

Українські Національні Новини

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