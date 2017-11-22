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Депутат Тернопольского облсовета в инвалидной коляске напал на полицейских

Депутат Тернопольского облсовета в инвалидной коляске напал на полицейских

Киев  •  УНН

 • 12828 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Депутат Тернопольского облсовета обратился в полицию с сообщением о нарушении ПДД мужчиной, который неправильно припарковал авто. Когда патрульные приехали на вызов, нарушитель уже убежал, а заявитель начал вести себя агрессивно по отношению к полицейським. Об этом УНН сообщили в полиции Тернопольской области.

“Как говорит командир роты патрульной полиции № 4 Юрий Гоик, мужчина в инвалидной коляске не реагировал на замечания людей в форме, а затем напал на полицейских. Сорвал жетон и выхватил прав. Патрульные пытались успокоить дебошира. Мужчина пообещал вести себя адекватно. Однако, когда патрульные отпустили его руки, он схватил девушку-полицейскую за волосы, а затем упал с инвалидной коляски, потянув ее за собой и повредив мобильный телефон инспектора”, — говорится в сообщении полиции.

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После инцидента полицейские обратились за медпомощью в больницу. Там у патрульного диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб нижней челюсти, а у девушки-полицейского — ЧМТ, ушиб мягких тканей волосистой части головы и сотрясение.

Нападающий отказался давать какие-либо показания. При этом отобранный у патрульной нагрудный знак не вернул.

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Сейчас решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по ст.345 УК — угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНН, рецидивист по причине мести избил полицейского в Одесской области.

 

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