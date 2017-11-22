Депутат Тернопільської облради в інвалідному візку напав на поліцейських

“Як каже командир роти патрульної поліції № 4 Юрій Гоїк, чоловік на інвалідному візку не реагував на зауваження людей у формі, а потім напав на поліцейських. Зірвав жетон та вихопив рацію. Патрульні намагалися заспокоїти дебошира. Чоловік пообіцяв вести себе адекватно. Проте, коли патрульні пустили його руки, він схопив дівчину-поліцейську за волосся, а після цього впав з інвалідного візка, потягнувши її за собою та пошкодивши мобільний телефон інспектора”, — йдеться у повідомленні поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловік із психічним захворюванням напав на поліцейського на Донеччині

Після інциденту поліцейські звернулися за меддопомогою до лікарні. Там у патрульного діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій нижньої щелепи, а у дівчини-поліцейського — ЧМТ, забій м’яких тканин волосистих частин голови та струс.

Нападник відмовився надавати будь-які свідчення. При цьому відібраний у патрульної нагрудний знак не повернув.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Невідомий напав з ножем на поліцейського у Кропивницькому

Наразі, вирішується питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.345 ККУ — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За дане правопорушення передбачено покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНН, рецидивіст з мотиву помсти побив поліцейського на Одещині.