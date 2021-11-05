Депутат Львовского горсовета Грынив нарисовал портрет Путина во время заседания, а затем решил его продать
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Депутат Львовского городского совета от "Европейской солидарности" Юрий Грынив нарисовал портрет президента России Владимира Путина во время заседания. Видео инцидента разлетелось по социальным сетям, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел во время сессии городского совета. На видео можно увидеть, как депутат Юрий Грынив открыл на телефоне портрет Владимира Путина, и начал перерисовывать его, несмотря на работу.
Впоследствии, сам депутат городского совета в Facebook оправдался за свой поступок, заявив, что он во время работы сессии Львовского городского совета "нарисовал карикатуру", которую решил продать на аукционе.
Стартовая цена - одна гривна.
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“Всем привет! Люблю рисовать карикатуры, мои друзья это хорошо знают. Чаще всего их кому-то дарю. Но вчерашнее - копию известной карикатуры ПТН ПНХ, которую рисуют, как правило, на туалетной бумаге и футболках, хотел бы выставить на аукцион, поскольку оказалось большое количество знакомых, которые захотели ее купить. Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтерам. Стартовая цена 1 грн", - написал Грынив.
Напомним
В октябре нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и назвал его "великим правителем".
На видео-ролике, который нардеп разместил в социальной сети, он желает лидеру государства-агрессора "здоровья, сил и Божьего благословения".
Запись, вероятно, сделана в коридорах Верховной Рады.