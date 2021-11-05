Депутат Львівської міськради Гринів намалював портрет Путіна під час засідання, а потім вирішив його продати
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Депутат Львівської міської ради від "Європейської солідарності" Юрій Гринів намалював портрет президента Росії Володимира Путіна під час засідання. Відео інциденту розлетілося по соціальних мережах, передає УНН.
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Інцидент трапився під час сесії міської ради. На відео можна побачити, як депутат Юрій Гринів відкрив на телефоні портрет Володимира Путіна, та почав перемальовувати його, незважаючи на роботу.
Згодом, сам депутат міської ради у Facebook виправдався за свій вчинок, заявивши, що він під час роботи сесії Львівської міської ради "намалював карикатуру", яку вирішив продати на аукціоні.
Стартова ціна - одна гривня.
Цитата
“Всім привіт! Люблю малювати карикатури, мої друзі це добре знають. Найчастіше їх комусь дарую. Але вчорашню - копію відомої карикатури ПТН ПНХ, яку малюють, як правило, на туалетному папері і футболкам, хотів би виставити на аукціон, оскільки виявилось велика кількість знайомих, що захотіли її придбати. Обіцяю задекларувати дохід і всі кошти віддати волонтерам. Стартова ціна 1 грн”, - написав Гринів.
Нагадаємо
У жовтні нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження і назвав його "великим правителем".
На відео-ролику, який нардеп розмістив в соціальній мережі, він бажає лідеру держави-агресора "здоров'я, сил і Божого благословення".
Запис, йомовірно, зроблено в коридорах Верховної Ради.