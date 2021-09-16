Депутат Харьковского горсовета требует расследовать обстоятельства смерти Кернеса

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114173 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 127129 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 111011 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109666 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138395 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121776 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161583 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143261 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179636 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172991 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 31090 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 43593 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 48124 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 79357 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 38303 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 127137 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 138401 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304303 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 271114 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255932 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 114177 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121265 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161584 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118900 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118482 просмотра
Актуальное
Депутат Харьковского горсовета требует расследовать обстоятельства смерти Кернеса

Депутат Харьковского горсовета требует расследовать обстоятельства смерти Кернеса

Киев  •  УНН

 • 12589 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Депутат Харьковского городского совета Дмитрий Маринин считает, что дело о смерти Геннадия Кернеса должно быть расследовано, поскольку есть основания считать, что власть в городе захватили незаконно. Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает УНН.

Цитата

“Это так нам говорили, что его увезли в Германию в клинику „Шарите “. Затем началась избирательная эпопея, а два персонажа были во всем заинтересованы и в дальнейшем, на мой взгляд, захватили власть в Харькове. Это Игорь Терехов и Павел Фукс, который считался другом Геннадия Кернеса. Все время, когда Кернес находился в Германии на лечении, они говорили, что с Геннадием Адольфовичем все в порядке и он уже почти выздоровел, а также — скоро вернется в Харьков”, — заявил он.

Маринин считает, что Кернес физически не мог назначить Терехова секретарем Харьковского горсовета, а значит это очередная махинация и власть была захвачена незаконно.

“Также, я считаю, является подделка с якобы электронной подписью о предложении Кернеса якобы назначить секретарем Харьковского горсовета Игоря Терехова, а также о назначении заместителей городского головы. Нам все преподнесли так, что Харьков выбирал живого мэра, находившийся в здоровье и мог принимать решение. Но сейчас прокуратура Германии уже начинает говорить о том, что Кернес, когда был на лечении в Германии, находился не в сознании и не мог принимать никаких решений”, — пояснил депутат.

В контексте

25 октября 2020 года харьковчане большинством выбрали Геннадия Кернеса мэром города. Однако на тот момент он, по официальным данным, находился за границей на лечении и даже городским головой был назначен без присяги.

Последний раз Кернеса на публике видели в августе, до даты проведения выборов, а 17 декабря стало известно о его смерти. При этом все это время близкие утверждали, что Кернес жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус, что было безосновательно.

Игорь Терехов сменил Кернеса в должности и стал и.о. городского головы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса. Эту подпись по одной из версий считают поддельной.

Согласно закону, в случае смерти городского головы досрочные выборы назначаются парламентом. Выборы городского головы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.

Социологи уже начали замерять рейтинги вероятных кандидатов, среди которых Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Евгений Мураев, Александр Фельдман, Алина Мустафаева.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы