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Депутат Харківської міськради вимагає розслідувати обставини смерті Кернеса

Депутат Харківської міськради вимагає розслідувати обставини смерті Кернеса

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Депутат Харківської міської ради Дмитро Маринін вважає, що справа про смерть Геннадія Кернеса має бути розслідувана, оскільки є підстави вважати, що владу в місті захопили незаконно. Про це він розповів на прес-конференції, передає УНН.

Цитата

“Це так нам говорили, що його відвезли до Німеччини в клініку „Шаріте“. Потім почалася виборча епопея, а два персонажі були в усьому зацікавлені і надалі, на мій погляд, захопили владу в Харкові. Це Ігор Терехов і Павло Фукс, який вважався другом Геннадія Кернеса. Весь час, коли Кернес перебував у Німеччині на лікуванні, вони говорили, що з Геннадієм Адольфовичем все в порядку і він вже майже одужав, а також — скоро повернеться до Харкова”, — заявив він.

Маринін вважає, що Кернес фізично не міг призначити Терехова секретарем Харківської міськради, а значить це чергова махінація і влада була захоплена незаконно.

“Також, я вважаю, є підробка з нібито електронним підписом про пропозицію Кернеса нібито призначити секретарем Харківської міськради Ігоря Терехова, а також про призначення заступників міського голови. Нам все піднесли так, що Харків вибирав живого мера, який перебував у здоров’ї і міг приймати рішення. Але зараз прокуратура Німеччини вже починає говорити про те, що Кернес, коли був на лікуванні у Німеччині, перебував не в свідомості і не міг приймати ніяких рішень”, — пояснив депутат.

В контексті

25 жовтня 2020 року харків’яни більшістю обрали Геннадія Кернеса мером міста. Однак на той момент він, за офіційними даними, знаходився за кордоном на лікуванні і навіть міським головою був призначений без присяги.

Останній раз Кернеса на публіці бачили в серпні, до дати проведення виборів, а 17 грудня стало відомо про його смерть. При цьому весь цей час близькі стверджували, що Кернес живий, а Терехов навіть заявив, що він переміг коронавірус, що було безпідставно.

Ігор Терехов змінив Кернеса на посаді і став в.о. міського голови на підставі подання, до якого нібито був доданий електронний підпис Кернеса. Цей підпис за однією з версій вважають підробленим.

Відповідно до закону, у разі смерті міського голови дострокові вибори призначаються парламентом. Вибори міського голови Харкова за рішенням Верховної Ради призначені на 31 жовтня 2021 року.

Соціологи вже почали заміряти рейтинги ймовірних кандидатів, серед яких Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Євген Мураєв, Олександр Фельдман, Аліна Мустафаєва.

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