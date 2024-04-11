Денежное вознаграждение и отпуск: что предусматривает законопроект о мобилизации за уничтоженную технику врага

Военнослужащим будут выплачиваться вознаграждение за уничтоженное вооружение и военную, боевую технику противника, а также будет предоставляться отпуск до 15 дней. Об этом говорится в законопроекте №10449, пишет УНН.

Детали

Согласно законопроекту, военнослужащим во время действия военного положения будет выплачиваться вознаграждение за уничтоженное (захваченное) вооружение и военную, боевую технику противника в размере от четырех до трехсот размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января.

Сейчас такие выплаты будут на уровне от 11680 гривен до 876 тыс. гривен.

Также военнослужащим будут предоставлять дополнительный отпуск за уничтоженную технику продолжительностью не более 15 календарных дней в год.

Кроме того, законопроект предусматривал установление единовременной доплаты в размере 70 тыс. гривен военнослужащим, которые находятся на "нуле" и ежемесячную выплату вознаграждения за особенности прохождения службы в размере 10 тыс. гривен.

Однако, эта норма была исключена в окончательной редакции законопроекта.

Напомним,

Парламент принял постановление, которое обязывает правительство поддержать постановление о доплатах для бойцов Сил обороны на передовой и подготовить законопроект о ротации.