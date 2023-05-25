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День защитников и защитниц Украины: ПЦУ будет просить о переносе государственного праздника с 14 на 1 октября

Киев • УНН

 • 529045 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Православная церковь Украины будет просить перенести государственный праздник, который сейчас отмечается 14 октября, на 1 октября. Об этом заявил в интервью Радио Свобода митрополит Переяславский и Вишневский Александр, добавив, что это связано с церковным календарем по новому стилю, передает УНН.

Цитата

“Моя была инициатива обратиться к органам государственной власти соответствующим, в чьей компетенции это находится, об урегулировании этого вопроса, согласно церковному календарю по новому стилю, как мы его называем, соответственно тем праздникам, которые к нему привязаны. А это Покрова и День Государственности. Фактически это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, которые совпадают с церковными праздниками, государственные даты. А Рождество 25 декабря – оно и так уже было объявлено государством выходным днем”, – отметил митрополит Александр.

Дополнение

Архиерейский собор под председательством главы ПЦУ, митрополита Епифания 24 мая утвердил постановление о переходе на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года, но у приходов остается право выбора. Решение еще должен утвердить поместный Собор в июле.

Как стало известно УНН, в Верховной Раде проведут обсуждение возможного переноса двух государственных праздников, которые символически привязаны к церковным праздникам, которые сместились во времени после принятия Православной Церковью Украины календарной реформы. Речь идет о Дне защитника и защитницы и Дне Украинской Государственности.

Напомним

День защитников и защитниц Украины – государственный праздник, отмечаемый 14 октября.

Учрежден 14 октября 2014 года президентским указом под названием «День защитника Украины». С 2015 года является государственным праздником и нерабочим днем. Президент Владимир Зеленский подписал Закон о переименовании праздника в «День защитников и защитниц Украины», который вступил в силу 4 августа 2021 года.

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