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День захисників і захисниць України: ПЦУ проситиме про перенесення державного свята з 14 на 1 жовтня

День захисників і захисниць України: ПЦУ проситиме про перенесення державного свята з 14 на 1 жовтня

Київ • УНН

 • 529047 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Православна церква України проситиме перенести державне свято, яке нині відзначається 14 жовтня, на 1 жовтня. Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода митрополит Переяславський і Вишневський Олександр, додавши, що це пов’язано з церковним календарем за новим стилем, передає УНН.

Цитата

“Моя була ініціатива звернутися до органів державної влади відповідних, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання цього питання, згідно з церковним календарем за новим стилем, як ми його називаємо, відповідно тих свят, які до нього прив’язані. А це Покрова і День Державності. Фактично це тільки два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати. А Різдво 25 грудня – воно і так уже було оголошене державою вихідним днем”, – відзначив митрополит Олександр.

Доповнення

Архієрейський собор під головуванням очільника ПЦУ, митрополита Епіфанія 24 травня затвердив постанову про перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, але у парафій залишається право вибору. Рішення ще має затвердити помісний Собор у липні.

Як стало відомо УНН, у Верховні Раді проведуть обговорення можливого перенесення двох державних свят, які символічно прив’язані до церковних свят, що змістилися у часі після ухвалення Православною Церквою України календарної реформи. Мова йде про День захисника та захисниці та День Української Державності.

Нагадаємо

День захисників і захисниць України – державне свято, що відзначається 14 жовтня.

Започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою «День захисника України». З 2015 року є державним святом і неробочим днем. Президент Володимир Зеленський підписав Закон про перейменування свята на «День захисників і захисниць України», який набув чинності 4 серпня 2021 року.

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